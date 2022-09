Max Verstappen toont beterschap in laatste vrije training op Zandvoort, al zijn Leclerc en Russell sneller

Als de voortekenen niet bedriegen, krijgen de circa 100.000 bezoekers in Zandvoort vanmiddag een spannende kwalificatie te zien. De verschillen tussen topteams Ferrari, Mercedes en Red Bull zijn minimaal. De kwalificatie begint om 15.00 uur.

Verstappen kwam zaterdag in een verre van foutloos rondje tot 1.11,793. De wereldkampioen zat daarmee slechts 0,161 seconde achter Leclerc, die in zijn Ferrari de snelste was met een tijd van 1.11,632. Russell noteerde in zijn Mercedes de tweede tijd: 1.11,698.

Vorderingen na vrijdag

Verstappen zal tevreden zijn over de vorderingen die hij heeft gemaakt, want vrijdag ging het in de vrije trainingen moeizaam. Hij viel in de eerste sessie al vlot uit met een kapotte versnellingsbak en kwam in de tweede training niet verder dan de achtste tijd.

Werk aan de winkel voor hem en zijn team om de auto te verbeteren, zei hij na afloop. Dat lijkt gelukt, want al in zijn eerste geklokte ronde joeg hij zijn Red Bull over de baan en zette een tijd neer, waarmee hij tot diep in de training veruit de snelste was. Pas toen de concurrenten op verse banden een rondje reden waarin ze de kwalificatie simuleerden, ging de tijd van de Limburger eraan.

Leclerc was evenals vrijdag in de tweede training de snelste. Verstappen verbeterde in de slotfase van de sessie ook zijn eigen tijd, ook al glipte hij beide keren weg bij het uitkomen van de Hugenholtz, de kombocht die een hellingsgraad heeft van zo’n 30 procent.

Verstappen zal hopen op een herhaling van vorig jaar, toen hij bij de terugkeer van de Nederlandse Grand Prix op de Formule 1-kalender een perfect weekend beleefde. Hij veroverde toen pole en won een dag later ook de race.

Max Verstappen in actie op het circuit van Zandvoort.

Bekijk de beelden van de eerste snelle ronde van Verstappen in VT3.

Volledig scherm © ANP

Volledig scherm © Pro Shots / Michael Potts

