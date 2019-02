Max Verstappen toont nieuwe helm: ‘Ik wilde helemaal iets nieuws’

,,Het is een beetje anders dan de vorige jaren. Ik wilde helemaal iets nieuws”, vertelt de Nederlander. ,,Er is veel meer wit. Aan de zijkanten, maar ook bovenop naast de leeuw, die er nog steeds is.” Verstappen reed vorig seizoen met een helm in de matblauwe kleur van de RB14. In België en Oostenrijk week hij hier echter vanaf: op Spa reed hij met een oranje helm en in Oostenrijk was zijn helm knalgeel ter ere van sponsor Jumbo. Prompt won Verstappen de race.