Max Verstappen viert feest met Martin Garrix en Rico Verhoeven

Controver­se in Abu Dhabi: Max Verstappen vol ongeloof, Hamilton raakt wereldti­tel kwijt

Het eerste discussiepunt tijdens de allesbeslissende race in Abu Dhabi liet niet lang op zich wachten. ,,Ongelooflijk", zei Max Verstappen via de boordradio over het besluit om geen onderzoek te starten naar Lewis Hamilton, die een stuk afsneed nadat Verstappen de Brit probeerde in te halen. Uiteindelijk kwam het - na een safety car in het slot van de race - op de laatste ronde aan. Zo pakte Verstappen met een beslissende inhaalactie alsnog de wereldtitel.

