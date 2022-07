Max Verstappen wil zich herpakken na tweede plek in Oostenrijk: ‘Hoop dat we ervan kunnen leren’

Dringen bij Ajax is in Oostenrijk begonnen, en dan komen aankopen en blessurege­val­len er nog aan

De volgende aankoop is onderweg, de ziekenboeg stroomt leeg en coach Alfred Schreuder is in het gewonnen oefenduel met Red Bull Salzburg (3-2) in Oostenrijk weer flink wijzer geworden over zijn ideale elftal. Bij de kampioen is op deze drie fronten volop beweging.

8:03