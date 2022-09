Max Verstappen wint zinderende strijd om pole en brengt Zandvoort in extase: ‘Dit is simply lovely’

Door Arjan Schouten



’s Lands populairste sporter geniet morgen wederom de best mogelijke uitgangspositie om een rimpelloos sportfeest in stijl af te maken. Niet perse verwacht na een stroeve start van het raceweekend, maar wel gepakt: poleposition op het circuit van Zandvoort. In 1.10,342 hield hij nipt de Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz van pole. Het verschil was respectievelijk 21 en 92 duizendsten.

De vrijdag liep stroef, met een uitvalbeurt in de eerste vrije training en veel op te knappen werk in de middagsessie. Vanochtend verliep de laatste oefensessie beter, en Verstappen meldde toen al dat hij het gevoel had nog een beetje achter de concurrentie aan te jagen. ,,We gaan het proberen. We weten dat we op een baan met veel downforce niet op ons sterkst zijn, maar we doen ons best”, vertelde hij voor de kwalificatie.

Daar wipte hij steeds met één run comfortabel door de eerste twee sessies, maar moest hij gigantisch trappen om in de slotsessie met twee runs de concurrentie af te schudden. Minimale verschillen, maar Verstappen pakte mooi zijn vierde pole van het seizoen, op een ideaal moment. ,,Simply lovely, wat fijn om zo te verbeteren na gisteren, waar we keihard voor gewerkt hebben als team”, jubelde de Nederlander, die een voorsprong van bijna 100 punten geniet in het wereldkampioenschap.

De kwalificatie, die in de tweede sessie even stil lag in verband met een oranje rookpot op het asfalt (de FIA zette de dader per direct buiten de circuitpoorten) en duiven op de baan, was razend spannend, met juichend thuispubliek op de banken. ,,Ongelofelijk mooi dit, een kwalificatierondje hier is insane. Geweldig”, meldde Verstappen tegenover interviewer Giedo van der Garde. ,,Ongelofelijk gaaf om zoveel oranje te zien en de steun te voelen. Dankjewel.”

Leclerc kwam close. ,,Heel close, maar Max deed een geweldig goede job”, toonde de Monegask zich een sterke verliezer. ,,Morgen is de race, ik denk dat het daar ook weer spannend wordt met Red Bull. Het lijkt er in ieder geval op dat we een stuk sterker zijn dan vorige week in Spa.”

Volledig scherm Bijna 100.000 toeschouwers zagen Max Verstappen pole pakken in Zandvoort. © Reuters, ANP

Volledig scherm Max Verstappen op weg naar pole in Zandvoort. © ANP

Volledig scherm © ANP

Volledig scherm © ANP

