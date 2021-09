Max Verstappen: ‘Zandvoort was geweldig, maar dat soort weekenden kun je niet te vaak hebben’

Vier dagen na zijn zege in eigen land wacht Max Verstappen alweer de volgende uitdaging in het Italiaanse Monza. ,,Ik verwacht ons hier niet zo sterk als in Zandvoort, maar misschien word ik positief verrast.”

Door Arjan Schouten



Wat een rust. Zonder aangestaard en gevolgd te worden door honderden fans en fotografen reed Max Verstappen vandaag een rondje op de racefiets over het asfalt van Monza. De volgende afspraak op de WK-kalender, maar na een semi-thuisrace en een volksfeest in Zandvoort wel de rustigste van deze zomerse triple header. ,,Zandvoort was geweldig. Prachtig, met zoveel mensen langs het asfalt. Een fantastisch weekend ook voor Nederland en de Nederlandse autosport. Maar van die weekenden kun je er niet teveel hebben”, aldus Verstappen, die na het gekkenhuis in de Hollandse duinen in Italië weer wat bewegingsruimte kent.

Hier is men Ferrari-minded, kleuren de tribunes rood. Niet oranje. En dat scheelt behoorlijk, qua verwachtingen. ,,De zege in Zandvoort was een van mijn mooiste zeges, al blijft het moeilijk om de emoties van m’n eerste overwinning te passeren. Maar hij staat zeker hoog op het lijstje, ook omdat alle fans het min of meer verwachtten”, aldus Verstappen. ,,Alles slechter dan de overwinning zou een teleurstelling zijn geweest”, beseft hij. ,,Dat ik het dan toch af kan maken, na een weekend nek aan nek met Mercedes, dat was prachtig. Ik had echt een gevoel van opluchting bij het passeren finish. Blij dat het gelukt was.”

Volledig scherm © Pool via REUTERS

In Monza, waar hij nog nooit op het podium stond (beste klassering was een vijfde plaats), zijn de verwachtingen minder hooggespannen. Met de tweede sprintrace van het seizoen op het programma moet Verstappen er morgen al staan, in de reguliere kwalificatie. Drie meetmomenten op niet bepaald zijn favoriete circuit. ,,Ik denk dat we ook hier heel competitief kunnen zijn, maar ik verwacht ons hier niet zo sterk als in Zandvoort”, aldus Verstappen. ,,Maar hopelijk worden we positief verrast.”

In het verleden besloot Red Bull Racing nog wel eens om een motor te vervangen op Monza en een gridstraf te incasseren. Verstappen bevestigde echter dat het sowieso niet het plan is om de vierde motor van het seizoen hier al te introduceren. ,,We hebben nog niet echt beslist waar we dat gaan doen, maar de huidige motor is nog vrij nieuw. Het is zeker niet het plan dat we die hier gaan vervangen.”