Max Verstappen zevende in laatste vrije training, Russell geeft Mercedes hoop

Sprintrace om 16.30 uurMax Verstappen heeft in de tweede en laatste vrije training voor de Grand Prix van Emilia-Romagna de zevende tijd neergezet. De Nederlander beperkte zich op het circuit in Imola vooral tot longruns en hield zich niet bezig met een snelle ronde. George Russell was de snelste van het veld en gaf Mercedes daarmee wat vertrouwen voor de sprintrace, die straks om 16.30 uur begint.

Russell, die gisteren net als teamgenoot Lewis Hamilton een mislukte kwalificatie afwerkte en niet eens Q3 haalde, klokte een tijd van 1.19,457. De Brit was daarmee een tiende sneller dan Sergio Pérez. De teamgenoot van Verstappen reed zijn beste tijd in tegenstelling tot Russell niet op de softs, maar op de langzamere mediumband. Ook Verstappen reed zijn snelste tijd op de gele mediumband.

Net als Russell toonde Lewis Hamilton wat herstel met de vierde tijd. Charlec Leclerc, leider in de WK-stand, hield zich lange tijd gedeisd, maar werkte op het eind van de sessie toch nog wat snelle rondjes af. De Ferrari-coureur noteerde de derde tijd, teamgenoot Charles Sainz was op de zesde plaats een fractie rapper dan Verstappen.

Voor Vallteri Bottas en Daniel Ricciardo viel de afsluitende training volledig in duigen. De Fin van Alfa Romeo en de Australische McLaren-coureur kwamen door technische problemen helemaal niet in actie op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari, dat er in tegenstelling tot gisteren droog bij lag. Voor morgenmiddag is er wel weer regen voorspeld.

Volledig scherm George Russell noteerde de snelste tijd en gaf Mercedes weer wat hoop na een mislukte kwalificatie. © REUTERS

Verstappen op pole

De GP van Emilia-Romagna kent een andere verloop dan de ‘standaard’ Formule 1-weekenden, omdat er een sprintrace op het programma staat. Daardoor zijn er in Imola slecht twee in plaats van drie vrije trainingen. De race is zoals gebruikelijk op zondag.

De eerste sprintrace van dit seizoen begint vanmiddag met Verstappen vanaf poleposition. De uitslag bepaalt de startvolgorde voor de race van zondag en levert bovendien punten op voor het wereldkampioenschap. Leclerc is de leider in de WK-stand na drie races. Titelverdediger Verstappen is slechts zesde. Hij won één grandprix, maar viel de andere twee keer uit.

Bekijk de uitslag van de tweede vrije training.

Volledig scherm Max Verstappen op het circuit van Imola. © Pro Shots / Michael Potts

