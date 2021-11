Max Verstappen ziet verbeterpunten: ‘Nog veel dingen waar we naar moeten kijken’

,,Het was de eerste keer 's avonds hier", blikte Verstappen terug na de tweede vrije training, die in Doha werd verreden onder kunstlicht. ,,Het is belangrijk om te begrijpen hoe de auto reageert. Er zat redelijk wat verschil tussen de mediums en de softs. Daarom denk ik dat het op de zachte band niet geweldig ging maar, zoals ik al zei, het is onze eerste keer hier en een hoop dingen moeten we nog leren begrijpen.”



,,Maar het is een coole baan", was Verstappen via zijn eigen website van mening, ondanks dat Mercedes ook op het Losail International Circuit weer in orde lijkt. Hoe de rest van het weekend gaat verlopen? ,,Het is nog lastig te zeggen, met deze auto's is het lastig om elkaar te volgen maar over één rondje zal het wel gaan. Het is nog een beetje vroeg om te zeggen of we voor de winst of pole position kunnen gaan. Laten we morgen afwachten. Omdat de baan nog zo nieuw voor ons is, zijn er nog veel dingen waar we naar moeten kijken.”