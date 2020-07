Max zwaar teleurgesteld na kwalificatie: ‘Gaat hele weekend al slecht’

Wie allerminst down was na de uiterst spannende kwalificatie op de Hungaroring, was Lewis Hamilton. Hij eiste de 90ste pole position uit zijn carrière voor zich op en kwam met zeven poles in Hongarije bovendien op gelijke hoogte met Michael Schumacher. Toch was ook hij verbaasd over het gapende gat met de Limburger. ,,1,4 seconden naar Max? Wow, dat is een heel groot gat, daar was ik echt niet van uitgegaan. Je zag hun tempo hier vorig jaar. Dit is geen powercircuit, dit gaat om de auto en zijn aerodynamica. Ik dacht dat ze een betere auto hadden, dit is echt een enorm gat.”



Die verbazing over het verschil met Red Bull deelde ook Valtteri Bottas, die zich als tweede kwalificeerde. ,,Dat is heel verrassend, want ik had ze dichter bij verwacht dan in Oostenrijk”, aldus de leider in het WK-klassement na twee races.



