Maximaal resultaat voor Verstappen: tweede achter Hamilton

,,Oké, focus, nu. Focus’’, riep Verstappens engineer waarschuwend in zijn oor, na het gejubel over de terugveroverde tweede plaats. Die aanwijzing had Verstappen helemaal niet nodig. Aan het einde van een sterk weekend deed zich hier een buitenkansje voor en die moest worden verzilverd. Natuurlijk, Hamilton bleef steeds buiten bereik, maar de tweede plaats, de zevende van zijn carrière, volstond ook voor een gelukkig gemoed. Zaterdag was er al die briljante kwalificatieronde op het Marina Bay Circuit, die hij zelf zijn beste ooit noemde. En nu ook nog eens de beloning met een podiumplaats, zijn zeventiende in 75 Grands Prix en na Spanje, Canada, Frankrijk, Oostenrijk en België alweer de zesde van het seizoen. Geen misselijke cijfers in een jaar waarin hij toch vooral klaagde over die vermaledijde Renault-motor, die te weinig vermogen levert naar zijn zin. Ook in het bochtige Singapore, waar vermogen minder doorslaggevend is, bleef ‘dat product achter in de auto’ aanvankelijk sputteren, zeker in de kwalificatie. Maar in de race had Verstappen op wat gemopper in de beginfase weinig te mekkeren over zijn krachtbron. Alles bleef heel en zo stapte hij na 61 rondes - die alleen ontsierd werden door een korte safety car-periode na een duw van Sérgio Perez aan ploegmaat Estaban Ocon - uit met een grote grijns.