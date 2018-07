McEnroe en Wilander steunen pleidooi voor tiebreak in vijfde set

,,Het hoeft niet per se bij 6-6, het kan ook bij 9-9 of voor mijn part 12-12, maar er moet wat mij betreft absoluut een tiebreak ingevoerd worden'', aldus Wilander, de Zweedse oud-tennisser die de analist is voor Eurosport.



Zuid-Afrikaan Anderson en Amerikaan Isner stonden gisteren 6,5 uur tegenover elkaar op het 'heilige gras' van Londen. Er leek geen einde te komen aan de halve finale, die Anderson uiteindelijk in de vijfde set won met 26-24.



,,Je moet respect hebben voor hun bovenmenselijke inspanning, maar het is absurd. Hopelijk hebben zij nu laten inzien dat verandering nodig is'', aldus de Amerikaanse tennislegende McEnroe, actief bij de BBC.