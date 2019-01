McEnroe voorziet langverwachte machtswissel in de top van het tennis

McEnroe denkt dat de Duitser Alexander Zverev het verst is. ,,Hij heeft het beste team om zich heen en heeft in vergelijking met andere talenten het vaakst onder druk gestaan. Als hij de volgende stap kan maken, wint hij een Grand Slam.”



Andere tennissers die gaan zagen aan de poten van de grote drie zijn volgens McEnroe de Griek Stefanos Tsitsipas, de Russen Karen Chatsjanov en Daniil Medvedev, de Kroaat Borna Coric en de Canadees Denis Shapovalov. Allemaal jongens die 22 jaar of jonger zijn. ,,We gaan deze jongens iets groots zien doen.''

Nadal, Federer en Djokovic staan al jaren aan de top en ondanks hun blessureperikelen verdeelden zij vorig jaar de grote prijzen: Federer won de Australian Open, Nadal Roland Garros en Djokovic Wimbledon en de US Open.