McLaren Racing verbindt zich als eerste renstal tot 2026 aan Formule 1

Démare nieuwe leider Sam Bennett sprint naar ritzege in spannende finale Ronde van Wallonië

17:16 Sam Bennett heeft de derde etappe van de Ronde van Wallonië gewonnen. De 29-jarige Ier van Deceuninck–Quick-Step was in Wezet de snelste in de massasprint. Arnaud Démare finishte als tweede, maar neemt wel de leiderstrui over van Caleb Ewan.