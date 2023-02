McLaren wil met de MCL60 jubileumjaar in de Formule 1 glans geven

Het Formule 1-team van McLaren heeft in het Engelse Woking de nieuwe auto voor het seizoen 2023 gepresenteerd. De MCL60, die verwijst naar het 60-jarige bestaan van de renstal, heeft net als de wagen van afgelopen seizoen de kleuren papaya-oranje en lichtblauw, maar de kleur zwart is dit jaar iets nadrukkelijker aanwezig.

De renstal werd in 1963 opgericht en heeft het wereldkampioenschap sindsdien twintig keer gewonnen, twaalf keer met een coureur en acht keer met het team. ,,Het is een eer om McLaren te leiden in het seizoen met het 60-jarige jubileum”, liet de nieuwe teambaas Andrea Stella weten.

De 51-jarige Italiaan heeft de functie overgenomen van de Duitser Andreas Seidl, die is vertrokken naar de Sauber Group. ,,We kijken uit naar het nieuwe seizoen na al het harde werk. We zijn ons bewust dat we nog werk voor de boeg hebben, maar iedereen in het team is volledig gefocust en toegewijd om van ons zestigste jaar een speciaal jaar te maken.”

McLaren kende afgelopen seizoen een teleurstellend jaar waarin 157 punten werden gehaald. Lando Norris eindigde als zevende en Daniel Ricciardo als twaalfde. Het team werd vijfde in het constructeurskampioenschap achter concurrent Alpine.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De Brit Norris rijdt net als voorgaande jaren voor McLaren. De Australiër Oscar Piastri is de tweede coureur, hij vervangt zijn landgenoot Ricciardo. Norris zei uit te kijken naar zijn thuisrace op Silverstone en naar de nieuwe grand prix in Las Vegas. ,,Ik kijk ernaar uit om voor het eerst achter het stuur te kruipen van de MCL60. De wagen ziet er geweldig uit. Dit is mijn vijfde jaar bij McLaren en ik hoop dat ik het positieve momentum mee kan nemen in het nieuwe seizoen. Ik voel dat ik mezelf als coureur nog kan verbeteren.”

Voor Piastri is ook de thuisrace in Melbourne bijzonder. ,,Ik ben zo’n 10 kilometer van dat circuit opgegroeid”, zei de debutant. ,,Het wordt een memorabel jaar voor me. De uitdaging die voor me ligt is spannend en ik kijk ernaar uit samen met Lando te racen en punten te pakken.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.