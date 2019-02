Medisch wonder Jansen droomt van Olympische Spelen

videoEline Jansen werd geboren zonder heupkom, zou nooit kunnen sporten, maar traint inmiddels twintig uur per week in haar jacht op schaatssucces. Een Deventer talent zoekt haar weg richting Olympische Spelen.

Ze leek voorbestemd tot een leven in de beugels. Geboren zonder heupkom, fysieke vooruitzichten omgeven met vraagtekens. Een doodnormale wandeling zou voor Eline Jansen al uitdaging genoeg zijn, stelden de artsen, die de destijds 3-jarige peuter met een complexe ingreep nieuw perspectief brachten. Een speciaal donorbot werd in het heupgewricht geplaatst en Jansen – die voor de ingreep nog geen stap had gezet – zocht haar weg buiten de muren van de woning aan de rand van Deventer op weg naar een toekomst als schaatsster. ,,Het was uitzonderlijk’’, bekent vader Dennis Jansen. ,,Die operatie wordt nu niet eens meer uitgevoerd in Deventer… Sporten zou mazzel zijn, maar het was destijds al heerlijk om haar te zien bewegen. Ze had al zes weken in een tractie gelegen in het ziekenhuis en in totaal achttien weken tot het middenrif in het gips. Als kind van amper een jaar oud…. Onvoorstelbaar bijna, maar Eline had altijd al een sterke wil. Ze was pas 4 toen ze na maanden proberen opeens bovenin de lantaarnpaal voor ons huis was geklommen.’’

Zijn dochter hoort het relaas van haar vader glimlachend aan. ,,Ik weet er niet veel meer van, maar wel dat ik veel geluk heb gehad. Er zouden veel meer operaties volgen en het was afwachten of het donorbot door het lichaam geaccepteerd zou worden. Bij mij klopte alles en ik ben nooit meer geopereerd. Een medisch wonder? Nou ja, ik zou met een beetje geluk weer kunnen lopen. Nu schaats en train ik zo’n twintig uur per week.’’

Broertje

Een meevaller voor het gezin Jansen, waar het leven toch al niet vanzelf gaat. Terwijl dochter Eline in het gips zat en zusje Vera één jaar oud was, werd Twan geboren. ,,Hij is meervoudig gehandicapt’’, vertelt vader Dennis. ,,In de laatste fase van de zwangerschap is er in de ontwikkeling wat misgegaan. Twan is 14 jaar, maar hulpbehoevend als een baby en praat niet. Hij zit structureel aan zuurstof, heeft epileptische aanvallen. Elke nacht gaat zijn alarm wel een keer af en moet hij zuurstof hebben.’’

De impact op het Deventer gezinsleven is groot. Zeker met op hoog niveau sportende dochters. Waar Vera zich – ondanks een kruisbandoperatie drie jaar geleden - al voetballend een weg baant richting FC Twente, ontluikt bij Eline het schaatstalent. ,,Ik denk dat bij de situatie van Twan een stuk van hun basis ligt. Het gedreven karakter… Ze zien elke dag ook de keerzijde van de menselijke medaille. Daarom wijkt bij mijn vrouw Jikke en mij alles voor hun sportdroom. We pushen als ouders niets, topsport is hun keuze, maar als zij er vol voor gaan dan faciliteren wij dat.’’

Eline Jansen knikt bewonderend. ,,Ja, ik heb diep respect voor mijn ouders, hun leven is ook een soort topsport. Wij eten vrijwel nooit samen als gezin. Er is altijd wel iemand aan het trainen of onderweg. De situatie met Twan is zwaar, zeker, maar hij hoort bij ons. Hij is mijn broertje. Het enige wat ik wel eens heb gemist zijn de vakanties in een ver en warm land. Spanje of zo. Dat kan niet met Twan, maar ik klaag niet. Het is vooral de buitenwacht die onze situatie groot maakt. Veel mensen denken dat ze zelf druk zijn, maar als ze ons gezin dan zien….’’

,,Onze dagen zijn van ’s ochtend zeven tot tegen tien uur in de avond vol gepland’’, vult vader Dennis aan. ,,Alles is aangepast aan Twan en de sport van de meiden.’’

Altijd winnen

Zeker nu de oudste Jansen-telg sinds acht jaar de nationale schaatsladder beklimt. ,,Ik deed eerst aan hockey. Speelde Topklasse met de jeugd van DHV en heb het NK gehaald, maar schaatsen vond ik leuker. Mijn vader nam me we wel eens mee op van die natuurtochten, maar ik wilde meer. Zocht de spanning van wedstrijden, al kan ik slecht tegen mijn verlies. Wij doen thuis vaak spelletjes en vooral bij ‘Wedden dat ik ’t kan’ wordt binnen ons gezin nog wel eens vals gespeeld. Ook door mij en dan vliegen de muntjes en kaartjes onder de tafel door. Ja, ik wil altijd winnen.’’

De schaatsster van SportiefOost.nl – de club van World Cup-winnaar Thomas Krol – lacht. ,,Tegenstrijdig eigenlijk. Ik ben perfectionist, wil altijd winnen, maar heb nog nooit een belangrijke schaatsprijs gewonnen. Altijd word ik vierde. Of tweede… Ik ben geen natuurtalent. Het gaat bij mij heel geleidelijk.’’

Olympische Spelen

Zoals een echte stayer betaamt. Toch heeft Eline Jansen zich ondertussen naar de subtop van de wereld geschaatst bij de B-junioren. ,,Ik heb op de 3000 meter de tweede tijd van Nederland staan dit seizoen (4.18,86, red.)’’, zegt de havo-scholiere, die na de zomer fysiotherapie gaat studeren. Ter vergelijking: de Olympisch kampioenen Carlijn Achtereekte en Esmee Visser waren op de 3 kilometer meer dan 5 seconden langzamer op de leeftijd van huidige nummer vier van de wereld bij de B-junioren. ,,Mijn doel is de Olympische Spelen.’’

Of dat over drie jaar in Peking al lukt? Die kans is klein, erkent de schaatsster van het Regionaal Talentcentrum Oost die zondag tweede werd op de 3000 meter bij het NK. ,,Ik moet nog wel wat stappen maken. Over twee jaar wil ik naar het WK junioren en komend jaar zijn de jeugd Olympische Spelen. Waarschijnlijk mag ik daar qua leeftijd, dan ben ik 17 jaar, nog net meedoen.’’

Dat wonderen nog bestaan heeft de Deventerse medisch al bewezen, op de ijsbaan heeft ze haar ambities voor een groot deel zelf in de heupen. ,,En Esmee Visser heeft vorig jaar laten zien dat je er opeens kunt staan tijdens de Spelen. Dat lijkt mij ook wel wat, haha.’’