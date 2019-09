Medvedev en Tsonga maken geen fout en plaatsen zich voor finales

Medvedev had het lastig tegen kwalificatiespeler Gerasimov, die uiteindelijk met 5-7 en 5-7 het hoofd moest buigen. In de finale treft hij zondagmiddag Borna Coric. De talentvolle Kroaat verloor de eerste set van Joao Sousa, maar herstelde zich in de tweede set door met 7-5 de tiebreak te winnen. In de derde set was het verzet van de Portugees gebroken: 6-1. Vorig jaar won Coric drie van de vier ontmoetingen met Medvedev, waaronder op de US Open.

Metz

In Frankrijk was de kans groot op een volledige Franse finale. Benoit Paire won de eerste set van Aljaz Bedene, maar raakte daarna het momentum kwijt. Vrij kansloos verloor hij de tweede en derde set met 6-1 en 6-2. Tsonga had twee tiebreaks nodig om af te rekenen met landgenoot Pouille, die in de eerste set wel een setpunt kreeg.



Zondagmiddag krijgt Tsonga de kans om voor het tweede toernooi op rij de eindwinst binnen te slepen. Vorige week zegevierde de 34-jarige tennisser in het challengertoernooi van Cassic. Als hij wint, dan is het zijn vierde eindzege in Metz.