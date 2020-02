Medvedev in Rotterdam: ‘Ik kan iedereen verslaan’

Spanning helemaal terug in Serie A na pijnlijke nederlaag Juventus

22:48 Uiteraard lag de Serie A nog lang niet in een definitieve plooi, maar na twee nederlagen in drie duels is de spanning in Italië weer helemaal terug. Na het verlies twee weken geleden bij Napoli ging kampioen Juventus ook vanavond onderuit, in het Stadio Marc Antonio Bentegodi van Verona tegen Hellas. Giampaolo Pazzini schoot kort voor tijd een strafschop binnen voor ‎I Gialloblu na een door de VAR geconstateerde handsbal van Leonardo Bonucci: 2-1.