Medvedev klopt Zverev in Parijs en boekt eerste toernooizege 2020

Voor Medvedev was het zijn tweede zege in zeven duels met Zverev. De 24-jarige Rus plaatste zich ten koste van de Canadees Milos Raonic voor de eindstrijd: 6-4 7-6 (4). De 23-jarige Zverev versloeg zaterdag in de halve finales de Spanjaard Rafael Nadal in twee sets: 6-4 7-5. De eerste set in de finale ging tot 5-5 gelijk op. Beide spelers wisten geen breakpoints af te dwingen. Daarna sloeg Zverev toe. Hij haalde op eigen service soepel de elfde game binnen, waarna hij in de opslagbeurt van Medvedev zijn derde setpunt op rij benutte.