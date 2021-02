Medvedev plaatst zich eenvoudig voor halve finales

Direct na het wedstrijdpunt liet Medvedev zich behandelen aan kramp. Ook Roeblev maakte in de slotfase geen frisse indruk, wat het niveau van de wedstrijd niet ten goede kwam. ,,Ik ken hem al lang dus ik weet hoe ik zijn harde slagen moet neutraliseren”, zei Medvedev over zijn landgenoot. ,,Ik ben erg blij hem in drie sets en zonder tiebreak te verslaan.” Eind vorig jaar verloor Medvedev in de kwartfinales van de US Open ook geen set tegen Roeblev.