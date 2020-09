Medvedev snel langs Delbonis in eerste ronde

Kim Clijsters in eerste ronde uitgescha­keld door Alexandro­va

7:40 Kim Clijsters is er niet in geslaagd de tweede ronde van de US Open te bereiken. Ze begon goed aan de wedstrijd met setwinst, maar moest toch haar meerdere erkennen in de Russin Alexandrova: 6-3, 5-7, 1-6.