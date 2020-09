Medvedev strandt opnieuw in eerste ronde Roland Garros

Koeman na geslaagde ouverture met Barça: ‘Eerste helft was geweldig’

28 september Natuurlijk was trainer Ronald Koeman van FC Barcelona blij en misschien ook wel een tikje opgelucht dat zijn ouverture in La Liga goed was afgelopen. Zijn openingswedstrijd op de bank bij Barça tegen Villarreal eindigde in een fraaie zege: 4-0. Puntje van kritiek was daarbij nog wel dat alle treffers, waarvan twee van de excellerende tiener Ansu Fati, in de eerste helft vielen. Na de rust viel de Catalaanse productie stil en dat stemde Koeman allerminst tevreden.