Medvedev strompelend verder in Miami: ‘Het was bijzonder pijnlijk’

,,Er waren momenten dat het leek of mijn benen niet meer deden wat ik wilde. Het was bijzonder pijnlijk”, vertelde de Rus nadat hij door de enige break in de derde set de partij alsnog naar zich toe had getrokken. ,,Het enige wat ik op die momenten voor ogen had was: blijven staan. Ik denk dat ik niet meer had kunnen opstaan als ik gevallen was.”

Het leek een makkelijke avond te worden voor de Rus, tweede op de wereldranglijst achter de in Miami afwezige Serviër Novak Djokovic. Met winst in de eerste set op zak, leidde hij in de tweede met 5-2. Maar Popyrin, de nummer 86 van de wereld, knokte zich terug en pakte de set via een tiebreak. Daarna begonnen de fysieke problemen voor Medvedev, die in het warme Miami de ene krampaanval na de andere kreeg. ,,Het was verschrikkelijk. Er waren momenten dat ik erbij wilde gaan liggen en zeggen: ok, dit was het. Maar ik kon dat niet accepteren.”