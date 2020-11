Medvedev verslaat na Djokovic en Nadal ook Thiem en wint ATP Finals

Medvedev, die in aanloop naar de ATP Finals al het masterstoernooi van Parijs wist te winnen, bleef de hele week ongeslagen. In de groepsfase versloeg hij al Novak Djokovic en in de halve finales was hij Rafael Nadal de baas. Tot dit jaar had hij nog nooit een wedstrijd gewonnen op het slottoernooi voor de acht beste tennissers van het seizoen.



Voor Thiem, als derde geplaatst, was het zijn tweede verloren finale op een rij op de ATP Finals. Vorig jaar moest hij in de eindstrijd in drie sets zijn meerdere erkennen in de Griek Stefanos Tsitsipas.