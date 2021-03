Medvedev wil na verloren finale aanval doen op Nadal in Ahoy

De statistieken van Medvedev (25) van de afgelopen maanden zijn indrukwekkend en op basis daarvan is de nummer 3 van de wereld de favoriet om zijn naam zondag op de winnaarsring van Ahoy te laten bijschrijven. Hij won de twee laatste grote indoortoernooien, het masterstoernooi van Parijs en de ATP Finals, en had tot de eindstrijd in Melbourne twintig duels op een rij gewonnen.



,,Het zijn geweldige cijfers, maar het is moeilijk er één ding uit te lichten waar het aan ligt”, aldus Medvedev. ,,Het is een kwestie van vertrouwen, waardoor je op moeilijke momenten weet wat je moet doen en ‘winners’ kunt produceren of de bal in het spel kunt houden. Ook het harde werken sorteert effect.”

Na de kansloze nederlaag op de Australian Open en de lange trip naar Melbourne is Medvedev er ,,weer klaar voor”. “Ik heb een paar dagen rust genomen, na een reis van 30 uur en bijbehorende jetlag. Ik heb lekker gerelaxt en wat dingen thuis geregeld. Na twee fysieke trainingen op één dag ben ik naar Rotterdam gekomen.”



Ook in de Maasstad wordt Medvedev nog herinnerd aan zijn laatste partij. ,,We hebben er de afgelopen week ook veel over gediscussieerd. Als ik hem opnieuw mocht spelen, had ik tactisch wat andere dingen gedaan. Maar wat, dat ga ik niet vertellen. Want dan weet hij het ook, haha.”

Medvedev kan na een goede zomer de eerste Russische nummer 1 van de wereld worden sinds Marat Safin in 2000. De sport leeft op in zijn land, merkt ook Medvedev. ,,Het is geweldig, de populariteit van tennis groeit enorm”, aldus de stoïcijnse Rus, die samen met landgenoot Andrey Roeblev in de top 10 staat. ,,Ik hoop dat wij aan de top blijven en we het nog populairder kunnen maken. Iedereen in Rusland volgt het en plaatst massaal foto’s dat ze aan het tennissen zijn.”



Mocht Medvedev dit jaar in Ahoy de finale halen, dan wordt hij de eerste speler buiten de Big Four - Djokovic/Nadal/Federer/Murray - sinds 2005 die in de top 2 staat. Zestien jaar geleden was Lleyton Hewitt de laatste die dat lukte.

,,Ik ga dit jaar niet te ver vooruit kijken, want dit is het sterkste schema dat ik ooit gezien heb in deze categorie toernooien. En dan te bedenken dat het nóg sterker had kunnen zijn.”



De nummer 2-positie is ook van belang voor de plaatsing voor Roland Garros en Wimbledon.

