Medvedev zonder setverlies naar halve finale US Open

18.00 uur Williams treft in kwartfina­le met Pironkova een collega-tennismoe­der: ‘Ik speel nu zonder druk’

9 september Liefst negen tennissende moeders begonnen anderhalve week geleden aan de US Open. Drie van hen haalden de kwartfinale, een record. Het meest wonderlijke verhaal komt van de 32-jarige Tsvetana Pironkova uit het Bulgaarse Plovdiv. Ze neemt het vanavond (18.00 uur) op tegen de zes jaar oudere Serena Williams in ‘the battle of the mums’.