Medvedev zonder setverlies naar vierde ronde, Swiatek boekt 31ste zege op rij

De 26-jarige Rus ontbrak de afgelopen weken vanwege een rugoperatie. Medvedev maakte onlangs in Genève zijn rentree, maar verloor toen gelijk. Hij kwam daardoor zonder zege op gravel naar Parijs, maar van dat gebrek aan ritme was in de eerste week van het grandslamtoernooi weinig te merken.

“Fijn dat ik er in de tweede week ook bij ben”, zei Medvedev in vloeiend Frans. Hij strijdt nu met de Fransman Gilles Simon of Marin Cilic uit Kroatië om een plek in de kwartfinales. Vorig jaar strandde hij op Roland Garros in die fase.

Medvedev veroverde vorig seizoen op de US Open zijn eerste grandslamtitel. Hij moest het begin dit jaar in de finale van de Australian Open afleggen tegen Rafael Nadal.

Iga Swiatek wint weer

De Poolse tennisster Iga Swiatek boekte haar 31ste zege op rij. De nummer 1 van de wereld versloeg Danka Kovinic uit Montenegro op het Court Philippe Chatrier in twee sets: 6-3 7-5 en verzekerde zich van de vierde ronde. Swiatek verloor in de tweede set na een voorsprong van 4-1 vier games achter elkaar, maar herpakte zich en haalde de partij alsnog zonder setverlies binnen. ,,Ik wilde heel agressief spelen, maar soms sloeg ik daardoor te hard en had ik te weinig controle”, zei Swiatek. ,,Toen ik met wat minder risico ging spelen, liep het weer beter.”

De 20-jarige Poolse, in 2020 winnares in Parijs, is al maanden ongeslagen. Haar laatste nederlaag dateert van eind februari in Dubai. Swiatek won daarna de toernooien van Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart en Rome. Op Roland Garros heeft ze in drie partijen nog geen set verloren.

In de vierde ronde speelt Swiatek tegen de 19-jarige Qinwen Zheng uit China. Haar Franse opponente Alizé Cornet gaf in de tweede set na negen verloren games (6-0 3-0) op vanwege een spierblessure.

De Roemeense Irina-Camelia Begu maakte een einde aan de opmars van de Française Leolia Jeanjean, de nummer 227 van de wereld die met een wildcard mocht meedoen in Parijs. Jeanjean schakelde in de tweede ronde de Tsjechische Karolina Pliskova uit, maar was kansloos tegen Begu (6-1 6-4).

De Roemeense nummer 63 van de wereld staat voor het eerst sinds 2016 in de vierde ronde van Roland Garros.

Middelkoop stunt

Bij het dubbelspel heeft Matwé Middelkoop voor een stunt gezorgd in de derde ronde. De 38-jarige Nederlander versloeg met zijn partner Rohan Bopanna uit India in een ware thriller het als tweede geplaatste Kroatische koppel Nikola Mektic/Mate Pavic. Middelkoop en Bopanna (42) werkten in de derde set tot groot enthousiasme van het publiek heel wat matchpoints weg en sloegen zelf in de derde tiebreak op hun eerste matchpoint toe: 6-7 (5) 7-6 (3) 7-6 (10). Ze bereikten daardoor de kwartfinales van het grandslamtoernooi in Parijs. In de eerste twee sets was geen enkele break gevallen. Middelkoop leverde aan het begin van de derde set als eerste zijn servicebeurt in. De Kroaten kregen op 5-4 in de derde set hun eerste matchpoint, maar Middelkoop en Bopanna werkten die weg en kwamen via een break op gelijke hoogte. In de zenuwslopende tiebreak viel het de kant op van de Nederlander.

