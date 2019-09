Meer om naar uit te kijken op eerste Champions League-avond

In Nederland zullen veel ogen vanavond op Ajax - Lille gericht zijn, maar op de eerste Champions League-avond van dit seizoen is er nog veel meer moois. Zoals de terugkeer van Liverpool naar Napels en het treffen tussen Borussia Dortmund en FC Barcelona.

Napoli - Liverpool

108 dagen na de Champions League-winst start Liverpool direct met een lastige uitwedstrijd. Napoli is in het zuiden van Italië de tegenstander, net als vorig jaar in de groepsfase. Toen werd het na een laat doelpunt van Lorenzo Insigne 1-0 in Stadio San Paolo.

Omdat Liverpool ook de twee uitduels daarna bij Rode Ster Belgrado en Paris Saint-Germain verloor, werd het nog spannend of de latere winnaar de knock-outfase zelfs wel zou halen. Dat lukte Liverpool overigens door een 1-0 zege in de wedstrijd tegen Napoli op Anfield, waar keeper Alisson Becker met een wonderlijke redding op een schot van Arek Milik (ex-Ajax) een vroege uitschakeling in de Champions League voorkwam.

Vanavond zal trainer Jürgen Klopp ongetwijfeld op een makkelijkere wedstrijd hopen. Wat hoopvol is: zijn team heeft na vijf wedstrijden in de Premier League nog de maximale score.

Volledig scherm Dries Mertens maakte afgelopen zaterdag beide goals in de 2-0 zege op Sampdoria. © Getty Images

Borussia Dortmund-Barcelona

Het zijn vaste deelnemers aan de Champions League, maar Borussia Dortmund en FC Barcelona speelden tot vanavond nog nooit tegen elkaar in dit toernooi. Het is tegen de versterkte Duitse topploeg ook direct een pittig potje voor de Spaanse kampioen, die een wisselvallig begin van het seizoen kent. Zonder Luis Suárez en Lionel Messi lieten de Catalanen in twee uitduels al vijf punten liggen, al werd er thuis wel met 5-2 gewonnen van zowel Real Betis als Valencia.

Waar Suárez afgelopen zaterdag tegen Valencia al zijn rentree maakte, heeft trainer Ernesto Valverde vedette Messi na een kuitblessure voor het eerst bij de selectie gehaald. Toch gloort voor het nieuwe fenomeen Ansu Fati zijn eerste Champions League-wedstrijd en dat al op zijn zestiende. ,,We zijn heel blij met hem, maar we moeten wel voorzichtig zijn”, waarschuwt Valverde. ,,Als hij speelt is dat niet om records te breken, maar omdat we hem nodig hebben.”

Dat zou tegen Dortmund zomaar kunnen, want afgelopen zaterdag tegen Bayer Leverkusen bleek wel dat ze niet de bovenliggende partij hoeven te zijn om toe te slaan. Met veel snelheid en beweging werd het 4-0, met weer een hoofdrol voor Paco Alcácer, die het opneemt tegen zijn oude club.

Volledig scherm Paco Alcácer legt er bij Dortmund de één na de ander in, zoals zaterdag de 1-0 tegen Bayer Leverkusen. © BSR Agency

Chelsea - Valencia

De andere wedstrijd uit de poule van Ajax. Ronald de Boer stipte deze week op AD.nl nog maar eens aan dat Chelsea daarin weleens zou kunnen verrassen. ,,Ze spelen met ongelooflijke talenten als Tammy Abraham en Mason Mount aantrekkelijk voetbal. Ik verwacht er veel van.”

Hoewel de resultaten van Chelsea in de Premier League nog wisselvallig zijn, maakten ze afgelopen zaterdag indruk met een 2-5 overwinning bij Wolverhampton Wanderers. Opvallend genoeg verloor tegenstander Valencia met die cijfers in de Spaanse competitie van FC Barcelona, dat in Camp Nou veel sterker was.

Er komt dan ook een club in crisis naar Stamford Bridge, vooral door een veelbesproken trainerswissel. Albert Celades is sinds vorige week alweer de vijfde trainer in tien jaar nadat Marcelino van eigenaar Peter Lim moest plaatsmaken. Marcelino was juist de trainer die Valencia de laatste twee jaar weer op de rit kreeg en terugbracht naar de Champions League en vorig seizoen de Copa del Rey bezorgde.