'Meesterzet' brengt Lewis Hamilton 80ste pole

De bandenkeuze voor de derde en beslissende kwalificatiesessie bleek bepalend. De voorspelde regen kwam eraan op circuit Suzuka, maar toch besloot Mercedes met gladde banden (slicks) de baan op te gaan. Ook Max Verstappen deed dat. Zowel Hamilton als Verstappen reed een snelle ronde voordat het begon te plenzen. Met dien verstande dat Hamilton meer dan een seconde sneller was dan de Nederlander. ,,Een meesterzet'', vond teambaas Toto Wolff van Mercedes



,,Het was een lastig besluit en iedereen in het team twijfelde, maar uiteindelijk pakte de keuze perfect uit. Het laat zien hoe wij als team onder druk geweldig presteren '', zei Hamilton, die morgen een uitgelezen kans heeft op een nieuwe GP-zege en een nieuwe stap naar zijn vijfde wereldtitel.