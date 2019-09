Memphis en De Vrij in de basis, Tete en Van Buren op de bank

Memphis Depay begint als linksbuiten in de 4-3-3 van Olympique Lyon, dat in poule G begint met een thuiswedstrijd tegen Zenit Sint-Petersburg. Rechtsback Kenny Tete zit op de bank. De andere wedstrijd in deze poule, tussen Benfica en RB Leipzig, begint om 21.00 uur in Lissabon.

The #TeamOL XI for #OLZenit! 🔴🔵 #UCL

Stefan de Vrij staat aan de aftrap bij Internazionale, dat om 18.55 uur in San Siro aftrapt tegen Slavia Praag. Hij staat centraal in de verdediging met Milan Skriniar en Danilo D’Ambrosio naast zich. Bij Slavia Praag zit de Ridderkerkse spits Mick van Buren op de bank. De andere wedstrijd in deze poule is de kraker tussen Borussia Dortmund en FC Barcelona, die voor het eerst tegenover elkaar staan in de Champions League.