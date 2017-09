Mendy leest journalist de les: 'Waarom praat je als een dokter?'

,,Gevreesd wordt dat Benjamin Mendy, de enige echte linksback van Man City, een gescheurde voorste knieband heeft. Als dat zo is, volgt een revalidatieproces van negen maanden'', schreef de journalist van de Sunday Times woensdagochtend.



Mendy kon het niet laten om zelf te via zijn officiële Twitter te reageren. ''Je bio zegt dat je journalist bent, waarom praat je dan als een afgestudeerde arts? Niemand heeft tot dusverre onderzocht of ik een gescheurde kruisband heb. Zelfs ik weet het niet.''