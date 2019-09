Menig laat contract ontbinden bij Nantes

Vuelta LIVE | Belangrij­ke tijdrit op het punt van beginnen

13:30 Na de rustdag van gisteren, volgt in de Vuelta vandaag een individuele rit tegen de klok vlak over de Franse grens. Tussen Jurançon en Pau moet iedere renner een parkoers afleggen van 36,2 kilometer, wat naar verwachting zal resulteren in de nodige verschillen in het klassement. Om 13.41 uur bijt Lennard Hofstede het spits af en om 16.45 uur rolt klassementsleider Nairo Quintana als laatste van het startpodium af.