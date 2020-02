Menselijke ketting blokkeert F1-teams die over strand naar Zandvoort willen rijden

Kubica de snelste Verstappen heeft goede dag in Barcelona met 84 rondes en tweede tijd

18:14 Max Verstappen heeft een productieve en goede testdag gehad op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Bij de start van de tweede testweek zette de 22-jarige coureur van Red Bull de tweede tijd neer en de snelste in de middagsessie. Verstappen was in vier uur tijd goed voor 84 rondes.