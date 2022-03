Mercedes-baas Toto Wolff: ‘Red Bull nu een klasse apart, wij zijn op achterstand gezet’

Door Arjan Schouten



Veel Formule 1-fans mogen Mercedes dan betichten van acteerwerk, van sandbaggen. Teambaas Toto Wolff weet wel beter, de W13 levert vooralsnog gewoon niet. ,,We horen bij die paar teams waar de prestaties nog niet gelijk liggen met onze verwachtingen”, concludeert de Oostenrijker voorafgaand aan de eerste kwalificatie van seizoen 2022.

Wolff verwacht dan ook geen wonderen vandaag en morgen. In Bahrein en misschien ook wel in de twee, drie volgende races zal Mercedes volgens Wolff echt niet de dominante factor zijn die ze zo lang waren. ,,We staan aan de vooravond van een seizoen waarin veel veranderd is en we moeten eerlijk zijn, vooralsnog lukt het ons niet om snel te zijn. Denk niet dat pikorde van 2021 dezelfde gaat zijn in 2022, dat heb ik altijd gezegd. We zijn op achterstand gezet en zaak is nu dat we begrijpen waarom. Dat vraagt om geduld.”

Ook om realisme, benadrukt Wolff, die niet eens aan pole positions en zeges denkt, nu in Bahrein. ,,Puur gebaseerd op de tijden die ik hier nu heb gezien denk ik niet dat we de snelsten hier bij gaan houden. Red Bull Racing is bijvoorbeeld een klasse apart.”

Maar wat voor consequenties die vroege problemen hebben voor het kampioenschap, durft Wolff nog niet te zeggen. Als hij over de problemen bij Mercedes praat, noemt hij ‘laaghangend fruit’ dat volgens hem eenvoudig te tackelen is, maar er is meer aan de hand, qua balans en porpoising, het gestuiter van de auto. ,,En dat kan je snel proberen te fixen, maar we gaan liever voor een duurzame oplossing, aangezien deze regels nog heel lang van kracht blijven. We hebben 23 races, dit seizoen. Al verlies je er twee of drie, mis je wat podiums, dan hoeft dat nog niet fataal te zijn. Niemand blijft gevrijwaard van uitvalbeurten en crashes. Bovendien, wat we nu leren gaat ons sterker maken in de toekomst. Zo positief moet je er wel naar blijven kijken.”

