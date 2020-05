Mercedes-baas Wolff flirt met Vettel: spel op de wagen in Formule 1?

,,Sebastian is een goede coureur, een vooraanstaande persoonlijkheid en een meerwaarde voor elk team”, laat Mercedes-teambaas Toto Wolff weten. ,,Als we naar onze toekomst kijken, ligt onze eerste loyaliteit bij de huidige Mercedes-coureurs. Maar natuurlijk moeten we deze ontwikkeling in overweging nemen.” Uitspraken die ook Lewis Hamilton en Valtteri Bottas te lezen krijgen. Wolff is in stroeve onderhandelingen met zesvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton over een nieuw contract. Ook de verbintenis van Bottas loopt af na dit Formule 1-seizoen. Waarmee een stoelendans in de top van de Formule 1 bepaald niet uit te sluiten is.

Geruchtencircuit

De 35-jarige Hamilton is in het geruchtencircuit in een eerder stadium al aan Ferrari gelinkt, al heeft hij ook laten doorschemeren graag langer bij Mercedes te willen blijven, tot aan een levenslange rol toe. Mogelijk is de beschikbaarheid van viervoudig wereldkampioen Vettel een middel dat Mercedes kan inzetten in de onderhandelingen met Hamilton. Een ruil tussen Vettel en Hamilton zou de meest wonderlijke ruil van de laatste jaren in de koningsklasse van de autosport zijn.



Ook de naam van Daniel Ricciardo, nu coureur van Renault dat op zijn beurt de komst van Vettel wel zou zien zitten, wordt bij Ferrari genoemd. Ook zijn contract loopt af. Of wordt het toch een ruil met McLaren, met Carlos Sainz straks in dienst van de Scuderia? Genoeg voer voor discussie, in elk geval. En Max Verstappen dan? De Nederlander ligt de komende jaren vast bij Red Bull. Zijn contract loopt tot het einde van 2023. Al valt het niet uit te sluiten dat zijn naam serieus gaat vallen in de coureurstombola van de komende tijd.