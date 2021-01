Mercedes en Williams gaan nauwer met elkaar samenwerken

Williams, dat sinds afgelopen zomer eigendom is van de Amerikaanse investeringsgroep Dorilton Capital, fabriceert momenteel nog zijn eigen versnellingsbakken en hydraulische onderdelen. In de toekomst zal de renstal zelf nog wel andere chassisonderdelen blijven maken.



,,Williams is een onafhankelijk team, maar de Formule 1 is altijd in ontwikkeling. Als team moeten we flexibel genoeg zijn om onze auto’s zo goed mogelijk op het circuit aan de start te brengen”, liet teambaas Simon Roberts van Williams weten.



Williams rijdt in de Formule 1 sinds 2014 met Mercedes-motoren. De Duitse autofabrikant levert dit jaar ook motoren aan Aston Martin (voorheen Racing Point) en McLaren.