Mercedes heeft met Hamilton gesproken over overstap naar Ferrari

Lewis Hamilton en Mercedes hebben gepraat over een mogelijke overstap van de vijfvoudig wereldkampioen naar Ferrari. Mocht het ooit zo ver komen dan is dat geen ramp, vertelt Mercedesteambaas Toto Wolff aan Reuters.

Het contract van Hamilton loopt eind volgend seizoen af. ,,Elke coureur wil ooit voor Ferrari rijden”, zegt Wolff. ,,Het is het meest iconische en historische Formule 1-team en ik begrijp volledig dat een coureur naar Ferrari zou willen. Zelfs binnen ons team en met Lewis hebben we erover gesproken en we zijn het er ook over eens.”

Volgens Wolff kwam het onderwerp op tafel tijdens de vorige contractbespreking met Hamilton. ,,Ik denk dat je openminded moet zijn en moet begrijpen dat coureurs voor zulke mogelijkheden kunnen gaan.” De Oostenrijker benadrukt wel dat er op dit moment geen sprake is van een overstap.

,,Ik denk dat we hem op dit moment een auto geven waarmee hij zijn doelen kan bereiken. Als wij dat blijven doen dan is er geen enkele reden om te gaan. We willen hem dan ook graag behouden”, gaat Wolff verder. ,,Als we ooit uit elkaar gaan, dan gaat dat op een positieve wijze en we zullen allebei dan gaan voor nieuw succes.”