Mercedes presenteert op Valentijnsdag nieuwe bolide

Geblesseer­de Stengs is twijfelge­val bij seizoens­her­vat­ting

12:57 AZ moet het zaterdagavond mogelijk doen zonder één van de sterspelers die de eerste seizoenshelft kleurden. Calvin Stengs heeft een bovenbeenblessure en sloeg gisteren de ochtendtraining over. De nummer twee van de eredivisie beslist morgen of Stengs, die dit seizoen goed is voor vier doelpunten, kan starten tegen Willem II.