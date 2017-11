Mercedes sceptisch over nieuwe motor Formule 1

Besiktas op rand van knock-outfase na remise tegen Monaco

19:59 Besiktas heeft zich vanavond vrijwel zeker verzekerd van een plek bij de laatste zestien in de Champions League. De Turken sloegen in het Vodafone Park in Istanboel een aanval van Monaco af: 1-1. De ploeg van Ryan Babel heeft aan één punt in de laatste twee duels voldoende voor de knock-outfase.