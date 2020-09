Mercedes scoort weer één-tweetje op chaotisch Mugello, eerste podium Albon

Bij de tweede herstart op de grid was het Daniel Ricciardo die even spekkoper leek te worden, namens Renault. Zo was hij als eerste in staat Mercedes te bedreigen, door Bottas in te halen. De Fin had hem echter snel weer te pakken, waarna de Australiër zelf ook nog werd achterhaald door Alexander Albon. De Britse teammaat van Max Verstappen deed in afwezigheid van Verstappen zo wat hij moést doen: de schade verbloemen voor Red Bull Racing. In de hectische Toscaanse race hield Albon zijn hoofd koel en zo pakte hij achter Hamilton en Bottas knap zijn eerste podium in de Formule 1. ,,Keurig Alex, je hebt het op de moeilijke manier gedaan, maar deze podiumplaats heb je meer dan verdiend”,, feliciteerde teambaas Christian Horner hem over de boordradio. ,,Het was lastig om hier te komen, maar ik heb ’m gelukkig nu”, reageerde Albon op zijn eerste podiumplaats.



Winnaar Hamilton, die zijn voorsprong in het WK nog maar eens vergrootte, greep zijn 90ste zege in de Formule 1. ,,Het leken wel drie races in één dag”, zo keek de wereldkampioen terug op een chaotische middag. ,,En dan was het ook nog niet makkelijk, op een nieuw circuit, in de hitte, met Valtteri steeds pushend achter me.”



Bij de eerste pitstops verzocht Bottas andere banden te krijgen dan Hamilton, maar Mercedes negeerde die wens van de Fin die even de beste papieren leek te hebben. ,,Een teleurstellend resultaat. Ik kan me alles ook niet goed meer herinneren, maar mijn kansen droogden helaas op”, treurde de Fin.