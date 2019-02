Mercedes showt nieuwe wagen

De voorsprong van Mercedes op de concurrenten Ferrari en Red Bull slinkt elk jaar een beetje, maar het team van wereldkampioen Lewis Hamilton is in het tijdperk van de hybride-motor vooralsnog onaantastbaar gebleken. De haarscheurtjes die vorig jaar ontstonden in de eerste seizoenshelft toen Ferrari de aanval opende, werden in de tweede helft vakkundig weggewerkt.



,,We beginnen het seizoen met nul punten, dus we gaan nergens vanuit”, vertelt teambaas Toto Wolff. ,,We hebben absoluut niet het gevoel dat we recht hebben op de plek vooraan de grid. Sterker nog, vanwege de nieuwe regels weten we dat elk team kans maakt op de titel. We zien alle teams dus als concurrentie.”



Vandaag komt niet alleen Mercedes met de nieuwe wagen. Ook het Red Bull van Max Verstappen gaat de bolide tonen. Racing Point, voorheen Force India, komt ook met de nieuwe wagen.