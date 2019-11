Mercedes-teambaas Wolff slaat Grand Prix van Brazilië over

Zijn afwezigheid is bijzonder, want hij sloeg vanaf 2013 geen grand prix over.



Wolff kan het zich permitteren de leiding over te dragen aan technisch directeur James Allison. Mercedes is al in het bezit van de constructeurstitel en coureur Lewis Hamilton verzekerde zich tijdens de vorige grand prix in de Verenigde Staten al van zijn zesde wereldtitel. ,,Omdat we die twee titels al binnen hebben, kan ik me rustig even aan andere thema's wijden. Geweldig dat dit mogelijk is", aldus Wolff die met Mercedes voor de zesde keer op rij ‘de dubbel’ won.