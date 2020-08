Mercedes tóch wel bereid tot tekenen commercieel akkoord: ‘Zal nooit eenheid komen in F1'

,,Ik ben van mening veranderd. Ik heb geprobeerd alle teams op één lijn te krijgen, zodat we gemeenschappelijke standpunten kunnen innemen die in het voordeel zijn van alle teams, maar ik heb gefaald. Er zal nooit eenheid komen binnen de Formule 1", zei de Oostenrijker, die als teambaas de afgelopen zes jaar Lewis Hamilton vijf keer de wereldtitel zag veroveren.



Wolff liet een week geleden nog weten dat Mercedes niet tevreden was over diverse clausules in het nieuwe commerciële akkoord, dat moet gelden voor de periode van 2021 tot 2026. Hij zag in dat zogeheten Concorde Akkoord te weinig waardering voor zijn team, dat al jarenlang de Formule 1 domineert.



