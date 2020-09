Mercedes versus Max of wacht F1 weer een surprise?

Door Arjan Schouten



Als de lichten om 15.10 uur doven boven start-finish van L’autodromo del Mugello lijkt de orde op de startgrid weer hersteld. De race van vorige week, 300 kilometer noordelijker, leek in niets op wat de wereld de rest van dit seizoen zag. De figuranten in een hoofdrol, de sterren jammerlijk falend. Maar het lijkt er niet op dat we zo’n scenario in Mugello automatisch opnieuw mogen verwachten. Mercedes was er in alle sessie en in de kwalificatie oerdegelijk en er kan er net als zo vaak dit seizoen slechts weer één mee in het moordende tempo en dat is Max Verstappen.

Vorige week het spoor bijster in Lombardije, zoals wel vaker in de laatste jaren, maar op het nieuwe decor in Toscane heeft hij weinig te mopperen over zijn RB16 die al vanaf de eerste vrijdagtraining doet wat de Limburger wil. In de kwalificatie gaf hij slechts ruim drie tienden van een seconde toe op Lewis Hamilton en Valtteri Bottas, zelden was hij zo dichtbij dit jaar. Dus voelde hij dan ook een ‘verschil van dag en nacht’ met hoe het hem vorige week op Monza verging.

Dat belooft wat voor de race, vooral omdat het er een is met veel geheimen voor iedereen. Wat is de beste strategie? Hoe snel slijten de banden in het warme Toscane, waar de temperatuur ’s middags al dagen rond de dertig graden schommelt? Het zijn vragen waar geen renstal de precieze antwoorden op kent, nu de Formule 1 hier pas voor het eerst op bezoek is voor een race. En al vaker bewees Verstappen op zijn best te zijn bij moeilijke omstandigheden waar het ook aankomt op instinct en intuïtie. Zo won hij onlangs nog die buitengewone tweede race op Silverstone waar Pirelli voor de afwisseling zachtere banden voor had uitgezocht.

Laat duidelijk zijn dat Mercedes ook in Mugello vooraf weer de grote favoriet is, met Hamilton en Bottas weer op de eerste startrij. Maar na zijn uitvalbeurt in Monza is Verstappen terug op de positie waar hij voor nu wil zijn. Kort achter dat dominerende duo, wat vooralsnog het maximale lijkt dit jaar. En kan hij ze pijn doen dan zal hij het niet laten. ,,Ik voel me wel wat zelfverzekerder dan bij sommige andere weekenden’’, vertelde Verstappen. ,,Heb goede hoop voor de race. We hebben een behoorlijke topsnelheid en hoewel inhalen hier niet eenvoudig is, zijn de laatste bochten wel vrij breed en lang. Dus je kunt een aantal verschillende lijnen nemen als je het tempo hebt om te volgen.’’

Veel hangt af van de banden, de pitstops en de strategie, denkt Verstappen. ,,Aangezien het een nieuw circuit, zullen we strategisch gezien veel pas ontdekken tijden de race. Vooral over de banden, omdat het behoorlijk warm zal zijn.’’

Ook teambaas Christian Horner benadrukt vooraf dat onvoorspelbare element. ,,Het ontbreekt ons aan historische gegevens, dus je moet bereid zijn om reactief te handelen.’’

Reageren op de omstandigheden, dus. Aan Verstappen wel besteed. ,,Met de Red Bulls kort achter ons heeft deze race vooraf alle ingrediënten om te spetteren’’, verwacht Mercedes-teambaas Toto Wolff, die het ook heeft over een ‘aantal onbekenden’ vooraf. ,,Hoe lang gaan de banden mee? Wordt het een één- of een tweestopper? Er zijn een aantal strategische opties, dus het wordt interessant om te zien hoe dat gaat aflopen.’’

Andrew Shovlin, de chef engineer van Mercedes, lijkt een beetje te vrezen voor Red Bull Racing, dat met Alexander Albon op P4 de complete tweede startrij bezet. ,,Dichterbij hebben we Red Bull dit jaar nog niet gezien in de kwalificatie en dat zou normaal moeten beteken dat ze er in de race ook korter op zitten. Bovendien hebben ze twee auto’s meteen achter ons, wat ze meer opties geeft.’’

Mercedes versus Red Bull dus, vanmiddag op Mugello. Althans, op papier dan. Want niets zo onvoorspelbaar als Formule 1, bleek vorige week nog.