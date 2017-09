Mercedes: We hebben grote problemen met de auto

Volgens Wolff is de balans in de auto zoek. ,,De wagen glijdt alle kanten op. De banden raken daardoor overhit en dan lukt niets meer. Alsof er een monstertje in de auto zit."



Mercedes worstelde al met zichzelf in Singapore, maar kreeg de race redelijk in de schoot geworpen door de crash van Verstappen-Räikkönen-Vettel. In Maleisië was de verwachting dat de wereldkampioen vooraan zou rijden, omdat het circuit van Sepang de wagen van Mercedes beter zou moeten liggen dan de concurrentie. ,,We hebben een fundamenteel probleem met de auto. Het is erg complex, dus het kan een klein detail zijn waardoor de hele auto uit balans is."