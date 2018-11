Mercedes wint vijfde constructeurstitel op rij

Verstappen geeft Ocon een duw bij confronta­tie na GP van Brazilië

21:10 ,,Ik hoop dat ik hem niet tegen kom in de paddock”, brieste Max Verstappen na de GP van Brazilië. Het ging over Esteban Ocon, de achterblijver die Verstappen beukte tijdens de race in Brazilië. Maar Verstappen kwam Ocon wel tegen en gaf hem een aantal duwtjes.