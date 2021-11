Mercedes woedend over uitblijven straf Verstappen: ‘Alles wordt onder het tapijt geschoven’

Verstappen verdedigde zich in de 48ste ronde met hand en tand en belandde samen met Hamilton even buiten de baan. Een touché kon nog net worden vermeden. De wedstrijdleiding bekeek het incident maar interpreteerde het als legaal. ,,Uiteraard”, reageerde Hamilton, vermoedelijk cynisch bedoeld.

Wolff, die zag dat Hamilton elf ronden later alsnog voorbij Verstappen snelde, sprak van een ‘lachwekkend besluit.’ ,,Verstappen racet met het mes tussen de tanden, maar als je iemand zo de baan uitduwt, is een straf op zijn plaats. De wedstrijdleiding schuift het onder het tapijt. Dit is nog maar het topje van de ijsberg. Het is beschamend”, foeterde hij.

,,Lewis reageerde briljant en kon zo een aanrijding voorkomen. Maar dit ging duidelijk te ver. Max had minimaal vijf seconden tijdstraf moeten krijgen en dat weet hij zelf ook.”

Achtervleugel

Voor Wolff was het na een bewogen weekend in São Paulo de druppel die de emmer deed overlopen, nadat Mercedes in zijn ogen stelselmatig werd benadeeld. Zo moest Hamilton in de sprintrace helemaal achteraan beginnen, vanwege een overtreding met zijn achtervleugel in de kwalificatie. Vlak voor de start van de race van zondag kreeg Red Bull wel toestemming om onderdelen aan de achtervleugel van Verstappen te vervangen.

,,Wij hadden een gebroken onderdeel op onze achtervleugel, waar we niet naar konden kijken en niet konden analyseren. Dat we daar dan een diskwalificatie voor krijgen, is erg hard”, oordeelde Wolff. ,,En dan zie je dat Red Bull tot drie keer toe een achtervleugel mag vervangen in parc fermé. Dat blijft allemaal zonder gevolgen.”

