Merckx: Als ik dit vroeger had meegemaakt, was ik diep ontgoocheld

Eddy Merckx (74) volgt de maatregelen nauwkeurig op. ,,Ik blijf in mijn kot ja. Al ga ik wel praktisch elke dag een toertje fietsen”, vertelt de Belg. Merckx voelt zich dan ook al heel wat beter na zijn valpartij midden oktober. ,,Ik ben nog niet honderd procent, maar het gaat al heel wat beter. Maar net als iedere wielerfan ben ik wel triest dat we niet naar de Ronde van Vlaanderen kunnen kijken. Al is het wel normaal dat er niet gekoerst wordt.”

Merckx weet wel dat dit een zware periode is voor de renners. ,,Had ik dit in mijn carrière meegemaakt, zou ik diep ontgoocheld zijn. Maar je moet je er bij neerleggen. Het deed al pijn bij mij als ik geen klassieker kon rijden omdat ik ziek was. Nu is het zo’n lange periode zonder koers. Dit is zwaar voor de renners.”

Quote Ik belde gisteren met een vriend die het coronavi­rus heeft gehad. Als je dat hoort... Daar krijg je de rillingen van Eddy Merckx

Publiek

Zien we volgens Merckx dit seizoen nog koers? ,,Als het mogelijk is, zou ik de Tour wel laten doorgaan. Al hangt natuurlijk alles af van de wetenschappers die zeggen dat het mag. Maar dan moet er ook volk zijn. Koersen zonder publiek is voor mij praktisch onmogelijk. Een Ronde van Vlaanderen zonder volk zou ook geen Ronde van Vlaanderen zijn. Want dat is een feest in heel Vlaanderen”, zegt Merckx.

Of Merckx zelf bang is voor het virus? ,,Absoluut. Ik belde gisteren met een vriend die het coronavirus heeft gehad. Als je dat hoort... Daar krijg je de rillingen van.”