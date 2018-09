Merckx onder indruk van Evenepoel: 'Misschien wel beter dan ik'

Crisis Steun voor Buijs van clublei­ding bij FC Groningen

8:58 De clubleiding van FC Groningen heeft na de bekernederlaag tegen FC Twente (0-2) opnieuw het vertrouwen uitgesproken in trainer Danny Buijs. De noorderlingen staan met drie punten uit zes wedstrijden onderaan in de eredivisie en werden donderdag voor eigen publiek uitgeschakeld in het toernooi om de KNVB-beker.