Merckx over Poulidor: Het is ongelooflijk, ik verlies een goede vriend

Merckx verliest naast een eeuwige rivaal in de Ronde van Frankrijk vooral een goede vriend. ,,Als wielrenner was hij een zeer groot kampioen, een man die moeilijk te kloppen was. Zeker als je ziet wat voor palmares hij bijeen gefietst heeft, hij is ongelooflijk. Hij was ook zeer geliefd in Frankrijk en was een hele goeie vriend van mij. Vooral na onze loopbaan hebben we veel tijd samen doorgebracht. Ik ben dikwijls met hem gaan eten, hij was een zeer joviaal mens. Als wielrenner was hij vooral een heel goeie klimmer, hij gaf zich altijd voor de volle honderd procent, tot het laatste.”



