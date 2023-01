Merijn Scheperkamp kroont zich tot Europees kampioen sprint, zilver voor Otterspeer

Blessures en opstellin­gen: bekijk hier het laatste nieuws rond jouw favoriete eredivisie­club

Bijna twee maanden na het laatste fluitsignaal in Deventer, is ook de eredivisie eindelijk ontwaakt uit zijn winterslaap. Met het WK achter de rug is het tijd voor speelronde 15. Wie staan hoogstwaarschijnlijk in de basis en wie ontbreken als gevolg van schorsingen en blessures? Je leest het hier.

